«Поплыла через речку»: сменившая имидж Елизавета Боярская снялась в театре и рассказала о спектакле

Недавно 38-летняя актриса Елизавета Боярская впервые за долгое время кардинально сменила имидж. Артистка осветлила пряди и сделала каре. В личном блоге дочь Михаила Боярского поделилась кадрами с новой стрижкой и рассказала о спектакле, в котором сейчас играет.

В сентябре Московский театр юного зрителя (МТЮЗ) привез с гастролями в Большой драматический театр (БДТ) Санкт-Петербурга две постановки из своего репертуара — «Леди Макбет нашего уезда» и «Мария Стюарт». Елизавета Боярская вышла на сцену, исполнив ведущую роль спектакля Камы Гинкаса. В «Леди Макбет нашего уезда» актриса сыграла Катерину Львовну, а ее партнерами стали Игорь Балалаев, Валерий Баринов, Александр Тараньжин, Константин Ельчанинов и другие артисты.

В личном блоге актриса рассказала, как прошел спектакль в БДТ с ее участием. Елизавета Боярская опубликовала видео, на котором она направлялась в учреждение. На кадрах артистка предстала с короткой стрижкой, в повседневной одежде и солнцезащитных очках.

«Сегодня работала по ту сторону Фонтанки», — отметила Елизавета Боярская.

После постановки знаменитость снялась в гримерной театра. На фото Елизавета Боярская позировала с цветами в руках.

«Спасибо БДТ за гостеприимство, поплыла через речку в МДТ», — написала актриса.

Напомним, Елизавета Боярская служит в Малом драматическом театре — Театре Европы с 2006 года. Судя по всему, именно туда направлялась артистка после спектакля в БДТ.

Ранее сообщалось о том, что муж Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев, привлек внимание новым имиджем на фестивале в Сочи.