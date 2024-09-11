Испанский мачо: актер Максим Матвеев предстал в знойном образе перед гостями фестиваля «Новый сезон»

Фестиваль сериалов «Новый сезон» проходит в Сочи. Среди участников мероприятия был замечен актер Максим Матвеев. Он привлек внимание журналистов своим дерзким внешним видом. Работники прессы увидели в знаменитости испанского мачо и подумали, что Елизавете Боярской стоит быть аккуратнее, отпуская мужа одного.

Матвеев предстал перед гостями фестиваля во всем черном. Его образ состоял из широких штанов, обтягивающей и подчеркивающей прекрасную физическую форму футболки, солнцезащитных очков и брутальных украшений на шее. На голове артист сделал слегка неряшливую прическу, что тоже добавляло ему знойности.

Корреспонденты Telegram-канала Звездная пыль восхитились актером и назвали его испанским мачо. Рядом с Максимом блистала актриса Стася Милославская. Журналисты в шутку предположили, что девушка может не удержаться рядом с таким мужчиной и поддаться на его обаяние, поэтому посоветовали супруге Матвеева быть бдительнее.

Ранее оперная певица Анна Нетребко предстала в необычном образе. Она была похожа на школьницу.