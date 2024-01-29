Поплавская призналась, что поддерживает Кудрявцеву, плеснувшую воду в женщину. Об этом сообщает aif.ru.

Накануне Лера Кудрявцева стала гостьей шоу Андрея Малахова. Она плеснула водой в лицо женщине, которая бросила пятерых детей. После этого в Сети разгорелись жаркие споры о том, правильно ли сделала телеведущая.

По мнению Яны Поплавской, если бы она была на месте Кудрявцевой, то сделала бы тоже самое.

«Спустя много лет решила встретиться с сыном, у которого ДЦП. Пришла и стала плакать. Но раньше не приходила, а вот на программу решила прийти. Наверное, гонорар хороший предложили. Лживые слезы. И эмоции Кудрявцевой я прекрасно понимаю», — заявила актриса.

Поплавская возмутилась тем, что многие простили многодетную мать.

«Слово „простите“ стало разменной монетой. Хватит уже ссылаться на православие, на широкую русскую душу», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Станислав Садальский осудил поведение Леры Кудрявцевой.