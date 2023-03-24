Поплавская осудила уехавших из России Козловского и Акиньшину и назвала их «подлыми людьми»

Актриса Яна Поплавская известна своей патриотической позицией, поэтому она крайне негативно высказывается о тех коллегах, которые предпочли уехать из России за последний год. Недавно до нее дошли слухи, что известные актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сейчас находятся в США, и ее это крайне возмутило. По ее мнению, они поступили подло и бросили народ, который сделал их популярными и принес им все их деньги.

В личном Телеграм-канале Поплавская опубликовала фотографию звезды «Экипажа» на фоне небоскребов Нью-Йорка и написала, что даже не знала о его отъезде, но теперь она его своим коллегой не считает. То же касается и его тайной возлюбленной Оксаны Акиньшиной.

«Подлые люди, даже коллегами вас называть не хочется. Так странно, обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, все равно нашли за что ненавидеть страну. Жили-не тужили, все было прекрасно. Те, кто покупал билеты в театры, кинотеатры, смотрел в онлайн-кинотеатрах, в эфире федеральных каналов…они были дураками в ваших глазах?» - обратилась артистка к уехавшим артистам.

Также Поплавская подчеркнула, что у советских звезд совсем другое воспитание и мировоззрение. Они своего зрителя не бросают, у них есть понимание чести и совести. По ее мнению, молодое поколение актеров уничтожило все хорошее, чтобы было в профессии, и ей больно на это смотреть.

Отметим, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина ездили вместе с США в феврале, чтобы провести время с дочерью артиста от Ольги Зуевой. После этого звезда «Чернобыля» возвращалась в Москву, чтобы появиться на светской премьере фильма. Вот только после этого о паре никаких новостей больше не поступало, и неизвестно, где они находятся сейчас. Возможно, к Поплавской попали фотографии месячной давности, но вполне реально также, что после недолгого возращения актеры вновь улетели за границу.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают представители российской киноиндустрии, в том числе Козловский.