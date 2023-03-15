По квартире за 12-часовую рабочую смену: озвучена сумма гонораров актера Олега Меньшикова

Не секрет, что звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса порой зарабатывают баснословные суммы, которые другим россиянам могут только сниться. Однако и среди всех артистов есть те, кто заметно выделяется по гонорарам за один съемочный день. О том, кто и сколько получает за 12-часовую смену, рассказала промоутер Алина Красная изданию kp.ru.

По словам эксперта, еще никому не удалось побить рекорд по зарплате актера театра и кино Олега Меньшикова. Только за одни рабочие сутки ему отдают сумму, за которую можно купить небольшую квартиру в Москве – 100 тысяч долларов или 7, 5 миллионов рублей. Такой «ценник» объясняется тем, что он считается кинолегендой.

У других артистов запросы скромнее, но все равно гонорары довольно внушительные. Например, Данила Козловский, который лет десять назад появлялся в каждом втором фильме в главной роли, за 12 часов берет более миллиона рублей. А вот Алексей Серебряков – 700 тысяч рублей.

Одним из самых высокооплачиваемых актеров России по-прежнему является Дмитрий Нагиев. Продюсеры, чтобы завлечь звезду в свой проект, готовы платить 1,5 миллиона рублей в день. И это заработок только за кинопроекты. Также ведущий получает большие суммы за телеэфиры и рекламу.

Чуть меньше Нагиева получает другой популярный комедийный актер Сергей Бурунов. Его расценки стартуют от миллиона 200 тысяч рублей. Такие деньги ему выплачиваются за то, что он считается одной из самых кассовых отечественных звезд.

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