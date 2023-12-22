Поплавская назвала «людьми в кавычках» участников вечеринки Ивлеевой

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала большой резонанс. Актриса Яна Поплавская резко высказалась в адрес участников данного мероприятия.

Поплавская считает, что поведение участников вечеринки — недопустимо.

«Люди, собравшиеся на этой вечеринке, люди в кавычках, они демонстрируют абсолютно прилюдно, что… законы для них не законы. Мы будем делать, что хотим, и что вы с нами сделаете?», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Также актриса уверена: в настоящей политической обстановке звезды, которые были на вечеринке Ивлеевой, не должны получать телевизионные эфиры и зарабатывать деньги.

Напомним, после закрытой вечеринки блогера Насти Ивлеевой, на которую надо было прийти голым или полуголым, разгорелся настоящий скандал. Участников мероприятия требуют привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.