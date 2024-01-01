Поплавская доедает салаты, а Проклова улетела в горы: артисты поделились планами на 1 января

Актрисы Яна Поплавская и Елена Проклова рассказали о планах на 1 января. Оказалось, что Поплавская планирует доедать салаты, вторая артистка проведет начало нового года в горах в Сочи.

Комментарий у звезд взял сайт Woman.ru.

«Я еще в том году поняла, что хочу доесть салаты, смотреть кино, встречаться с друзьями», - поделилась Поплавская.

Она отметила, что сейчас Новый год стал другим: праздник отмечают очень скромно, с семьей. Актриса назвала это «тихим счастьем». По ее мнению, Новый год – один из лучших дней, когда все полны надежд. Поплавской «очень хочется справедливости»: актрисе важно, чтобы она «была везде».

Ее коллега Елена Проклова еще 25 декабря улетела в Сочи – в горах у актрисы есть дом. «Сам праздник как обычно провела, все-таки день семейный, а 1 января буду отдыхать, мы все заслужили», - рассказала она изданию.

Ранее мы писали, что ведущий Иван Ургант выложил пост с поздравлением, несмотря на редкие публикации в соцсетях. Он пожелал не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными.