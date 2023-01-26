Поплатится карьерой: заменивший Меладзе Пресняков находится на грани громкого скандала

После скандальных заявлений в Дубае Валерий Меладзе лишился концертов сначала в Новосибирске, потом в Иркутске. А недавно появилась информация, что у него и в Москве отменили выступление и отдали его другому исполнителю. Купивших билеты зрителей уже предупредили, что перед ними 8 марта предстанет не Меладзе, а Владимир Пресняков.

Организаторы концертной площадки «Барвиха Luxury Village» заявили, что они предоставили возможность возврата денег, однако пока люди не спешат отказываться от своих мест в зале. В беседе с изданием «BLITZ+» продюсер Дмитрий Ашуров заявил – народ еще не осознал, что им предложили не самую лучшую замену. По его прогнозам, совсем скоро Пресняков окажется втянут в скандал, так как зрители начнут возмущаться либо до концерта, либо после него. А это негативно в свою очередь скажется на карьере вокалиста.

Эксперт считает, что у певцов совершенно разный репертуар и энергетика. И те, кто идут на Меладзе, точно бы не хотели променять его на Преснякова.

«Замена Меладзе на Преснякова не сильно удачна, потому что между ними большая разница. Меладзе воспринимают как брутального самца. Женщинам это нравится. А у Преснякова – такая смазливая лирика», - поделился продюсер Ашуров.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Валерий Меладзе.