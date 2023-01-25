Отар Кушанашвили: Меладзе зарабатывает больше, чем Гордон и Барновская вместе взятые
57-летний певец Валерий Меладзе, в настоящее время проживающий на Украине, по-прежнему может считаться миллионером.
На Новорижском шоссе на его имя зарегистрирована вилла, которая оценивается экспертами в 650 млн рублей.
Там же паркуется коллекция автомобилей, принадлежащих Меладзе. Три «мерседеса», стоимостью от 7 до 35 млн каждый.
Кроме того, как выяснилось, певец достаточно успешно выступает за рубежом, и отмены российских концертов никак не повлияли на уровень его доходов.
Об этом заявил российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили, который, по его словам, лично встретился с Валерием Шотаевичем и убедился, что тот «зарабатывает больше, чем ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская вместе взятые».
-Единственный изъян – не делится, жлобская метелица», - пошутил про Меладзе традиционно одиозный антипублицист.