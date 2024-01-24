Попавшийся с наркотиками актер Анатолий Руденко отправится на гастроли с театром

Актер Анатолий Руденко, задержанный в центре Москвы с наркотиками, в начале февраля отправится в гастрольный тур по стране со спектаклями. После допроса в полиции он вышел на свободу под обязательство о явке.

Как пишет Kp.ru, у актера запланировано два антрепризных спектакля и съемки в сериале. Он только обязан сообщить в правоохранительные органы, что покидает пределы города.

В отношении Руденко было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта), предусматривающее наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет. Однако, если актер признает вину, то может вообще отделаться штрафом за обнаруженные у него в нижнем белье 0,57 грамма запрещенного вещества.

При этом Telegram-канал «Закулиска» сообщает, что подобные криминальные истории довольно часто происходят с актерами, но никакого «заказа» в них нет.

Напомним, актера Анатолия Руденко задержали в центре Москвы во время поездки в такси. Полицейские при обыске обнаружили у него пакетик с наркотиками.

Ранее мы писали, что жена Руденко, актриса Елена Дудина после сообщений о задержании мужа посетила торжественное открытие нового ресторана Антона Пинского Phantom. Она облачилась в черный пиджак, платье и балетки Chanel.