Попавшая в серьёзное ДТП Лада Дэнс переведена в частную клинику

Концертный директор 53-летней Лады Волковой (Лада Дэнс) Сергей Пудовкин в беседе с журналистами mk.ru сообщил, что певица наконец-то вышла на связь.

Оказалось, что артистка была переведена в частную клинику. Раскрывая подробности ДТП, он пояснил, что в такси с Ладой Дэнс врезался Bently, попавший ранее тоже в аварию.

Сейчас артистка находится в сознании, но выступать в ближайшее время ей не удастся. У нее обнаружены черепно-мозговая травма, травма бедра и многочисленные ушибы.

Пудовкин добавил, что хочет подать в суд на транспортную компанию, перевозившую знаменитость. Планируется проверить водителя такси и техническое состояние машины.

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