Попавшая в больницу актриса Денисова рассказала подробности госпитализации

Госпитализированная актриса Денисова рассказала, что будет ходить через 2 месяца. Об этом сообщает Газета.Ru.

На днях звезда фильма «Лед 3» Марина Денисова попала в больницу с переломами лодыжки. Как рассказала актриса, она неудачно споткнулась на улице и упала.

«Я действительно попала в больницу. Я на абсолютно ровном месте споткнулась. Шла по дороге, не заметила ямку, нога в нее соскользнула, подвернулась, и я растерялась, не удержала равновесие и рухнула своим весом, как-то подкрутившись еще на собственную ногу», — объяснила она.

Сейчас Денисова восстанавливается после операции. Медики заявили, что на реабилитацию может уйти до двух месяцев.

«Вчера сделали операцию, и уже мне говорят, что буду ходить где-то через два месяца», — добавила она.

По словам актрисы, в этой же больнице сейчас лежит ее свекровь — женщина борется с последствиями инсульта.

«И буквально пару дней назад по скорой привезли мою свекровь сюда с инсультом. Из всех больниц Москвы почему-то ее привезли сюда, и мы с ней оказались в одном корпусе на разных этажах», — объяснила она.

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