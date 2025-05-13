Депутат Госдумы Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом

Депутат Госдумы Ксения Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом в ночном клубе в Калининграде. Об этом порталу «Страсти» сообщила правозащитница Светлана Грачева.

По словам Грачевой, она обратилась к депутату с просьбой проконтролировать ход расследования дела. Также она собирается связаться с депутатом Госдумы Александром Толмачевым для разработки закона, который бы лишал званий и спортивных наград за совершенное преступление.

Напомним, что нападение на девушку было совершено в ночь на 8 мая. Менеджер караоке-бара рассказала, что обратилась к компании молодых людей с просьбой оплатить счет. Гости заведения ее проигнорировали, а когда она попыталась поговорить с ними еще раз, предварительно, один из них нанес ей прямой удар в лицо.

После случившегося пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом медиальной стенки глазницы (орбиты) и перелом решетчатой кости с правой стороны. Нападавшего задержали.

Ранее в Подмосковье пенсионера-добровольца избили в волонтерском центре СВО.