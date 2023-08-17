«Попасть в мои обзоры – большая честь»: Рогов ответил Кудрявцевой, обидевшейся из-за критики стиля
Рогов после критики Кудрявцевой заявил, что попасть в его обзоры большая честь.
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Стилист Александр Рогов ответил на обиды ведущей Леры Кудрявцевой, которую внес в список самых безвкусно одевающихся звезд. Он заявил, что «попасть в его обзоры – большая честь».
Свой комментарий Рогов опубликовал в личном Telegram-канале.
Напомним, Кудрявцева опубликовала неудачные образы стилиста, подписав их: «Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша».
Рогов не думал, что «шоу-бизнес так серьезно к себе относится», и понял, почем после обзоров луков звезды обижаются.
«Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали», - заявил он и добавил, что обзоры представляют собой юмористический формат, в котором гости и он обсуждают одежду, не желая кого-то обидеть. Тем более, что «стиль – тонкое понятие» и нравится не всем, подчеркнул стилист.
Ранее мы писали о реакции Кудрявцевой подробнее.