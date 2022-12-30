Попались: Ольгу Бузову и ее бывшего возлюбленного Даву заметили в кинотеатре

В прошлом году поющая телеведущая Ольга Бузова рассталась с блогером и рэпером Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Дава. Молодые люди долгое время избегали друг друга, но недавно мужчина снова начал ставить лайки под фотографиями экс-возлюбленной в соцсетях. А на днях артистку и ее бывшего бойфренда сняли в кинотеатре.

Бузова посетила премьеру фильма «СамоИрония судьбы!», в котором сыграла одну из главных ролей. А Дава пришел на мероприятие в качестве гостя. Молодые люди позировали по отдельности и держались на приличном расстоянии друг от друга. Но поклонники надеются, что экс-влюбленные просто скрывают отношения.

Напомним, что в нашумевшем ремейке принимали участие и другие звезды шоу-бизнеса. На премьере были не только они, но и их коллеги: Филипп Киркоров, Алсу, Михаил Галустян, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Тимур Батрутдинов, Алена Водонаева.

Фильм наделал много шума в соцсетях. Зрители посчитали, что некрасиво снимать «пародию» на шедевр режиссера Эльдара Рязанова. Многие также критиковали Бузову, которая примерила образ Гали. Она ответила им в соцсетях.

«И снова во всем виновата Бузова. На этот раз я ничего не выкладывала, ничего не постила, ничего нигде не говорила, а просто приняла участие в съемках фильма. Согласитесь, что это очень крутая идея – обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым Годом», –делилась артистка в личном микроблоге.

Ранее мы писали, как Яна Поплавскую возмутили Бузова и Киркоров в ремейке «Иронии судьбы».