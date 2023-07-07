Попали в немилость: что сказала мама Андрея Аршавина о его романах с Барановской и Казьминой

За плачами футболиста Андрея Аршавина несколько громких романов. В далеком прошлом спортсмен пытался обрести счастье с Юлией Барановской и Алисой Казьминой, однако его старания не увенчались успехом. Расставание с каждой возлюбленной было громким и скандальным из-за многочисленных измен футболиста. Спустя годы в эфире шоу «Команда» мама Аршавина прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам родительницы Андрея, ее сыну не удалось встретить достойную избранницу: все его бывшие были меркантильными и мешали развитию карьеры.

«Если бы рядом с ним были другие женщины, которых интересовали бы не только деньги, он добился бы больших успехов», — считает мама Аршавина.

Также женщина заявила: и Юлия, и Алиса были «с короной на голове» — это мешало построению крепких отношений.

К слову, футболист согласился с высказыванием родительницы. При этом он отметил, что не жалеет о прошлых романах. По мнению Андрея, его мама хотела бы, чтобы он всю жизнь провел только с ней.

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