Попали в черный список и лишились части гонорара: в Тюмени организаторы выгнали челябинскую группу со сцены фестиваля

Челябинскую группу на фестивале в Тюмени выгнали со сцены во время выступления. Об этом сообщает Ura.ru.

Накануне в Тюмени прошел этнофестиваль «Небо и Земля», на котором среди приглашенных артистов был коллектив из Челябинска. Группа Voice Of Mark договорилась выступить за одну сумму, а в итоге организаторы снизили гонорар музыкантов в три раза.

При этом членам коллектива отказались выдать даже талоны на еду, музыканты рассказали, что в какой-то момент им пришлось уговаривать организаторов, чтобы они вообще появились на сцене фестиваля.

«Мой муж после долгих уговоров все же получил разрешение продлить выступление при условии, если публика будет этого просить. Когда мы отыграли полчаса слушатели кричали нам „Бис!“ и мы продолжили», — рассказала солистка группы.

Однако организаторы не дали продолжить выступление — они просто отключили аппаратуру. По словам представителя фестиваля Дарьи Поляковой, у группы был выбор — они могли и вовсе не выступать.

«Чтобы вы понимали, мы им снизили гонорар всего на десять тысяч рублей. У них была альтернатива — просто не ехать на фестиваль», — заявила она.

После того, как музыканты пообещали рассказать о скандале в прессе, Полякова пригрозила, что группа может попасть в некие «черные списки» организаторов.

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