Лейбл Билана отсудил 116 тысяч у бизнесмена, продававшего CD-диски с хитом певца

Лейбл Димы Билана отсудил 116 тысяч рублей у бизнесмена из Краснодарского края, который продавал контрафактные диски с треком исполнителя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина сдавал в аренду помещение магазину, в котором продавались компакт-диски с хитами известных артистов. Однако в какой-то момент фанаты перестали покупать их, после чего владельцу пришлось съехать. Мужчина забрал с собой почти все CD-диски, оставив один стеллаж со сборниками 90-х и нулевых.

Три года назад бизнесмен открыл магазин с кальянами и захотел распродать оставшиеся компакт-диски, в числе которых оказались CD с песней Билана «Молния». Об этом узнали представители лейбла артиста. Один из них приехал в магазин, чтобы провести контрольную закупку.

После этого на мужчину подали в суд за незаконное использование хита Димы Билана. Компании удалось отсудить у предпринимателя 116 тысяч рублей.

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