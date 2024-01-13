Попала под молотилку: Феликс Царикати рассказал о подавленном состоянии Лолиты Милявской из-за бойкота

Финалист шоу «Суперстар!» Феликс Царикати рассказал, что пообщался с певицей Лолитой Милявской и понял, что она пребывает в подавленном состоянии из-за бойкота после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

«Я ее очень люблю, мы давно дружим. Они попали, на мой взгляд, просто под молотилку. Может, я не прав, конечно. Но она и на сцене была в подобном виде», - попытался оправдать коллегу Царикати в беседе с mk.ru.

Он отметил, что никому из артистов не желает пережить то, что сейчас выпало на долю 60-летней Лолиты и остальных гостей скандального мероприятия.

«Они же не уехали никуда, не предали Родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», - сказал Феликс.

При этом артист признался, что и сам пережил что-то наподобие байкота. До шоу «Суперстар» его не приглашали на телевидение уже много лет.

«В 90-х, вы же помните, все артисты платили деньги за эфиры. И пять, и шесть, и 10 тысяч долларов за одно выступление – это было нормально. А я не платил ничего», - разоткровенничался Царикати.

Певец добавил, что телевидение в принципе нужно только для того, чтобы родные, близкие и поклонники видели его, а работа и гастроли не зависят от эфиров на ТВ.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская призналась, что переживает из-за отмены концертов во многих российских городах, так как без работы остается ее коллектив из 50 человек.