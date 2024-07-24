«Попала под его влияние»: почему Максим Галкин* настроил Пугачеву против семьи

Родственники Аллы Пугачевой заявили, что она бросила их и отказалась от общения из-за Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Kp.ru.

Семья Аллы Пугачевой проживает в Москве и помогает военным, находящимся в зоне СВО. В то время как сама певица со скандалом уехала из России и осудила политическую ситуацию в стране. Родственники Пугачевой считают, что ее настроил против всех муж. По их мнению, юморист использует 75-летнюю певицу и не дает ей ни с кем общаться.

«Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Я думаю, в корыстных целях. Хотя мы никогда не просили у Аллы Борисовны денег. Она сама оказывала нам помощь. Но, когда начала жить с Галкиным*, стала совсем другой. Мне кажется, он все это сделал, чтобы у нее семьи не было», — высказались родственники певицы.

Как выяснилось, Пугачева отказывается разговаривать с семьей даже по телефону. На звонки семьи отвечают ее помощники, которые грубят в ответ. По словам родственников, певица избегает общения и с внучатой племянницей.

«Алла Борисовна — ее единственная бабушка, но дочка ни разу ее не видела. Со стороны Аллы Пугачевой это неправильно», — резюмировала семья Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева выходит за пределы дома в Юрмале только в сопровождении охраны. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ