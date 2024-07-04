«Мне успели придумать девушку и задолженность»: Саша Стоун вышел на связь после новостей о долгах и новом романе

Блогер Саша Стоун вышел на связь с поклонниками и опроверг слухи о новом романе и налоговой задолженности. Спортсмен заявил, что новости не соответствуют действительности.

То, что всего за день он сумел попасть в несколько скандалов, повеселило Сашу. Он отметил, что у него от сплетен про себя поднимается настроение. По его словам, ничто, о чем написали СМИ о нем, не является правдой.

«За вчера мне успели придумать новую девушку и задолженность. Будем со всем разбираться по порядку. Конечно же, ни того, ни другого у меня нет», - заявил Стоун в Telegram-канале.

Напомним, что в Сети распространилась информация, что спортсмен задолжал налоговой 876 тысяч рублей. Кроме того, его заподозрили в новом романе. При этом в своем обращении к фанатам и СМИ Саша не обмолвился о сообщениях о расставании с юмористкой Надеждой Сысоевой, поэтому пока нельзя утверждать, что это неправда.

К слову, разрыв артистов подтвердила певица Анна Седокова. Она отметила, что блогер бросил Надежду после падения рейтингов.

Ранее Саша Стоун высказался о конфликте с Викторией Боней на проекте «Выжить в Дубае»