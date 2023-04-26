Попал в реанимацию еще в 2021: известны подробности смерти звезды «Реальных пацанов» Масалитина

25 апреля СМИ сообщили о смерти 32-летнего актера Василия Масалитина, известного по проектам «Реальные пацаны», «Ольга», «Измены» и другим. В больницу звезду ситкомов доставили с открытым переломом. Травму он получил у себя дома еще 27 января, однако в клинику лег только спустя две недели. Врачи подготовили его к операции, однако организм мужчины не перенес наркоза.

По новой информации, полученной от источника Пятого канала, Василий уже был в больнице до своей смерти. В 2021 году он попал в реанимацию с интоксикацией. Тогда медикам удалось помочь ему, и его благополучно выписали.

Отметим, что близкие актера уверены, что он умер из-за врачебной ошибки. Эту версию не отрицают и сотрудники правоохранительных органов, однако уголовное дело пока не было возбуждено. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств.

К слову, известно также, что Масалитин страдал от большого количества заболеваний, в том числе у него была анемия. При этом близкие утверждают, что он старался соблюдать здоровый образ жизни.

Ранее была названа причина смерти актера Геннадия Богачева.