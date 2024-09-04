Госпитализирован 89-летний актер Василий Ливанов

Известный по роли Шерлока Холмса Василий Ливанов сейчас находится в больнице. 89-летнего народного артиста госпитализировали, чтобы провести плановое обследование.

Артист пояснил, что не стоит беспокоиться о его здоровье: он проходит обыкновенную плановую госпитализацию.

«Я сейчас в больнице лежу, отдыхаю. Прохожу плановое обследование», — цитирует знаменитость Абзац.

Ливанов следит за своим здоровьем, поэтому регулярно обследуется. Он отметил, что чувствует себя нормально.

Артист не уточнил сроки выписки.

Василий Ливанов получил наибольшую известность после роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла. В 2006 году за эту работу актер был награжден почетным членством ордена Британской империи.

В марте Василий Ливанов прошел медобследование, которое выявило у него анемию. Позже появились слухи, что знаменитость находится в онкоцентре из-за выявленного рака, но он опроверг эти слухи. На самом деле, артист был доставлен в московский кардиоцентр в рамках плановой госпитализации.