Попал в беду: покинутый Успенской и Алсу композитор покрылся страшными пятнами и может стать бомжем

Автор хита «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» и музыки для песен Алсу, Иосифа Кобзона, Любови Успенской и других звезд Аркадий Хоралов попал в больницу, весь покрытый пятнами. Его лечат от нервного срыва – артист в конце марта может стать бомжем из-за квартиры, деньги за которую отдал 10 лет назад.

Об этом рассказала певица Лолита.

«В 71 год он может стать бомжем. Аркашу выгоняют из квартиры», - сообщила она.

Хоралов приобрел квартиру у банкира – выплатил деньги, но бывшего собственника посадили. Жилье первоначально было оформлено на банкира: согласно договоренностям, он должен был переписать его после выплаты всей суммы. В итоге все закончилось судами. Жена бизнесмена пустила жилье с молотка, а кредиторы грозятся выгнать в конце марта.

«Сейчас пытаюсь оказать дружескую поддержку Аркаше. Страшно, что его могут выкинуть на улицу», - призналась артистка в разговоре с сайтом kp.ru.

Сейчас Хоралов с трудом находит силы разговаривать – в случае выселения ему некуда идти. Суды за квартиру длились шесть лет, и все решения не в его пользу. Последнее, что осталось у Хоралова – 50 икон.

«Коллеги меня оставили. Только вот Лолита, Володя Винокур и Лев Лещенко помогают», - признался он.

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