Попал под запрет: в Московском театре мюзикла отреклись от Алексея Кортнева после скандала

Представители Московского театра мюзикла вышли на связь после скандала с возможным участием в спектакле критиковавшего Россию лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. В беседе с NEWS.ru пресс-секретарь культурного учреждения Наталия Уварова заявила, что постановок с артистом в театре не было запланировано.

По словам сотрудника пресс-службы, Алексей Кортнев не участвовал в постановках театра, а появившуюся в СМИ информацию об отмене спектаклей с ним она назвала «ошибочной».

«Информация об участии Алексея Кортнева в качестве актера в постановках театра является ошибочной. В Московском театре мюзикла Кортнев не выступает и не проводит своих мероприятий. Приглашение на экскурсию в Театр мюзикла было личной инициативой Кортнева, которая была пресечена руководством театра», — заявила Наталия Уварова.

Собеседница издания отметила, что руководство учреждения запретило Алексею Кортневу проводить мероприятия. Наталия Уварова добавила, что именно поэтому лидер «Несчастного случая» лично заявил, что постановка «16 февраля 2025 года с его участием в Театре мюзикла не проводится».

Напомним, накануне Яна Поплавская сообщила, что Алексей Кортнев должен был выйти на сцену Московского театра мюзикла. Актриса утверждала, что музыкант был заявлен в одной из главных ролей в спектакле «Тест на любовь» режиссера Марины Швыдкой, но после возмущения общественности его имя исчезло с афиши. По мнению артистки, лидер «Несчастного случая» должен «отвечать» за осуждение и критику России.

В 2022 году Алексей Кортнев выступил с резкими высказываниями против РФ и уехал из страны, однако вскоре вернулся и попытался продолжить концертную деятельность. Более того, ради заработка певец регулярно менял названия своей группы на «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», но его выступления отменялись.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин призвал «полностью везде отменять» Алексея Кортнева и не давать ему выступать в России.