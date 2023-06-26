«Попал под влияние»: известно, кто виновен в разрушении карьеры актера Дмитрия Назарова

Когда-то актер Дмитрий Назаров был любимцем публики: он снимался в кино и радовал зрителей ролями в театре. Однако все изменилось в одночасье, и причиной подобного стали его провокационные высказывания. Мужчине пришлось не только уйти с работы, но и переехать в Канны вместе с супругой Ольгой Васильевой. Там артисты пытаются с нуля построить карьеру, однако, поговаривают, что это им удается с трудом. В эфире шоу «Жизнь и судьба» Оскар Кучера прокомментировал ситуацию звезды «Кухни».

Недавно между Оскаром и Дмитрием произошел скандал в медийном пространстве, во время которого мужчина колко высказался в адрес Назарова. Однако сам актер считает, что «не сказал ничего плохого» про коллегу, пока не появился его ответный стих. Кроме того, Кучера заявил, что когда-то между ними было тесное общение. Несмотря на конфликт, Оскар по-прежнему считает Назарова талантливым артистом.

Высказался мужчина и о переезде коллеги. По мнению Кучеры, Дмитрий пришел к подобному решению не сам. В загубленной жизни и отсутствии прежних успехов у Назарова Оскар винит Васильеву.

«Он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему карьеру и жизнь», — пояснил артист.

К слову, подобного мнения придерживается не только Кучера. Ранее Валерий Баринов назвал жену Назарова дурой и заявил, что Дмитрий переехал во Францию из-за нее. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавший в Италию актер Дмитрий Нагиев продолжает зарабатывать миллионы в России.