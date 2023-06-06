«Им легко манипулировать»: названа истинная причина переезда Дмитрия Назарова* во Францию

Когда-то Дмитрий Назаров* (признан иноагентом на территории РФ) был любимцем публики: он запомнился россиянам благодаря роли в сериале «Кухня» и служил в одном из столичных театров. Однако все изменилось в одночасье, и причиной подобного стали провокационные высказывания мужчины. Вот почему артиста уволили с работы, зрители назвали его антигероем, а сам он переехал во Францию. В эксклюзивной беседе с «Экспресс газетой» Валерий Баринов прокомментировал ситуацию коллеги.

Мужчина считает, что он сыграл главную роль в судьбе супруга Васильевой. Оказывается, когда-то Валерий «за руку привел» Дмитрия в кино. Кроме того, Баринов заявил: только благодаря ему актер «Кухни» познакомился со своей женой. По его мнению, именно Ольга стала причиной того, что его коллега бросил все в РФ и перебрался во Францию.

«Там у него дом на Лазурном берегу и жена-дура», — высказался Баринов.

Мужчина не скрывает: возлюбленный Васильевой является талантливым актером, однако в нем есть одна черта, которая разрушила его карьеру. По словам Виктора, артисту «не хватает характера мужского и силы личности», вот почему им «легко манипулировать».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий сильно изменился внешне после эмиграции. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ