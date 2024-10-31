«Попал под влияние»: бывшая жена Селиванова объяснила его решение забрать дочь

Бывшая жена актера Владимира Селиванова Виктория прокомментировала его решение отсудить дочь. Женщина связала это с подачей на алименты.

Комментарий Виктории приводит WomanHit.ru.

«Я подала на алименты, и поэтому меня хотят выставить в плохом свете», - поделилась она.

По словам Виктории, за два месяца Владимир видел дочь пару раз, хотя запретов для общения со стороны бывшей жены не было. Сначала после развода бывшие супруги ладили: актер разрешил жить экс-семье в однокомнатной квартире, взятой в ипотеку в браке, помогал.

«Мы хорошо расстались — я даже гуляла с их детьми. Но потом у него что-то стало меняться. Я все равно его буду защищать, я понимаю, что он попал под влияние», — делится Виктория.

Многие считают, что Владимир делает глупость, говорит бывшая жена. Она рассказала, что с их общей дочерью занимается сама, без нянь, помогает мама. При этом в его новой семье якобы есть няни.

Виктория считает, что даже если материально актер мог бы обеспечить их дочь в больше степени, это не сравнится с тем, что даст родная мать.

Ранее Селиванов заявил, что со стороны бывшей жены начались опасные для психики ребенка манипуляции.