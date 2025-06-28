«Попал бы в ад»: Пригожин объяснил, почему отказался от работы с Азизой

Иосиф Пригожин заявил, что отказался сотрудничать с Азизой из-за ее характера. Об этом он рассказал на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Продюсер Иосиф Пригожин в 2007 году работал в программе «Ты — суперстар!», где тогда победительницей стала певица Азиза. После окончания телепроекта продюсер решил, что хочет продолжить сотрудничество со знаменитостью — он предложил ей подписать контракт, который вскоре пришлось расторгнуть.

По словам Пригожина, его спасло то, что Азиза сама захотела подписать контракт карандашом.

«И потом мне говорит: „Давай, исполняй контракт“. Я взял и стер ластиком подпись. Осознал, что не хочу с ней работать. Мы с ней пересекаемся, видимся, она мне ничего плохого не сделала, но я понял, что попал бы в ад», — заявил он.

Продюсер добавил, что отказался от работы с Азизой из-за ее непростого характера. Он также вспомнил последний скандал, связанный с участием певицы на шоу «Маска».

«Я помню, как Азиза психанула и на всех газовала после того, как ушла из „Маски“ раньше времени. Она собиралась выиграть, что ли? Условно говоря, мы все играем. Да, так получилось, что открыли маску, никто не знал, что там Азиза, все думали — там Анита Цой. А она прокляла всех», — рассказал он.

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