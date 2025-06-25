«Плюнули на нас и уехали»: Иосиф Пригожин высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

В 2022 году Алла Пугачева вслед за мужем уехала с детьми из России. Сначала семья обосновалась в Израиле, затем на Кипре. С тех пор Примадонна позволила ряд резких высказываний в адрес бывших соотечественников. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что народная артистка нехорошо поступила по отношению к своим поклонникам.

Пригожин отметил, что всегда уважительно относился к Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), которого он считает талантливым человеком. Однако, как пояснил продюсер, звездные супруги, уехав из страны, обидели, в первую очередь, своих фанатов.

Муж Валерии назвал Пугачеву легендарной личностью, которая была хозяйкой шоу-бизнеса и могла решать судьбы артистов. Тем не менее, по словам Пригожина, исполнительница хита «Арлекино» выглядела как диктатор в музыкальной отрасли.

Продюсер считает, что певица могла переехать в любую страну, но не бросать своих слушателей. Учитывая авторитет артистки, она могла стать и частью переговорного процесса, добавил Пригожин.

«Авторитеты должны не бежать от проблем, а решать их. Она не имела права оставить своих зрителей, поклонников, почитателей, всех, кто вырос на ее песнях. Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли, плюнули на нас и уехали», — заявил Иосиф в разговоре с Амираном Сардаровым.

Ранее выяснилось, что артистка обосновалась на Кипре в особняке за 350 миллионов рублей. Певица проживает на закрытой территории на берегу Средиземного моря.

*(признан иноагентом на территории РФ)