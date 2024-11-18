Попадал в ШИЗО и карцер: брат-скинхед Смольянинова* пытается выйти из колонии по УДО

В 2012 году единоутробный брат актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Емельян Николаев получил 19 лет колонии за убийство на националистической почве. Однако ему удалось снизить срок заключения.

Брат артиста в узких кругах был известен как Ян, или Лютик. Его банда нападала и убивала людей неславянской внешности в Москве. В результате преступной деятельности пострадали более 30 человек.

Два года назад Емельян признавался, что намерен выйти по УДО из колонии строгого режима под Тверью. Николаев изучил новые законы и смог уменьшить срок заключения на три месяца — он должен оказаться на свободе в марте 2029 года, пишет StarHit.

Однако Николаев отнюдь не славится примерным поведением. В характеристике брата Смольянинова* сказано, что 22 раза его помещали в ШИЗО, четыре раза — в карцер. Лютик нарушал распорядок дня, хулиганил, нецензурно выражался, отсутствовал на массовом мероприятии и т. д.

«В настоящий момент взыскания сняты и погашены в установленном порядке», — говорится в характеристике.

Более пяти лет молодой человек состоял на профилактическом учете за склонность к совершению побега и суицида. Также он находится под пристальным вниманием как лицо, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию.

При этом за последние пять лет он получил порядка 35 поощрений от администрации исправительного учреждения. Также мужчина поддерживает связь с родственниками.

Ранее звезда фильма «9 рота» заявил, что у него нет имущества в России. Он покинул страну в 2022 году и обосновался за границей.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)