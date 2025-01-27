Поп-хит «Сигма бой» могут запретить в России вслед за Европой из-за танцев школьниц

Генпрокуратура РФ проверит поп-хит девочек-подростков «Сигма бой». На трек пожаловались активисты из движения «Сорок сороков». Они считают, что под песню школьницы демонстрируют танцы, которые им не по возрасту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, общественники потребовали внести изменения в федеральный закон об информации и запретить «сексуализацию детей». Пожаловались активисты не только на юных певиц, но и на детские конкурсы красоты, пилонный спорт и модные дефиле.

К слову, до этого на трек «Сигма бой» пожаловались в Европе и потребовали запретить. За рубежом считают, что в песне продвигается идея патриархата.

«Он (трек «Сигма бой») наиболее популярен среди молодых подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», - заявила немецкий политик Нела Риль.

Напомним, что исполняют песню 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Светлана Чертищева. Композицию для них написал отец Светланы, который создавал музыку к «Лунтику» и «Барбоскиным».

Ранее стал известен райдер 11-летней исполнительницы хита «Сигма бой».