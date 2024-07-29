«Поодиночке не выживут»: депутат Госдумы Драпеко объяснила, почему уехавшие артисты собрались на три дня у Вайкуле

Уехавшие артисты собрались на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, потому что им не выжить поодиночке. Соответствующим мнением поделилась депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Эти артисты сбились в стайку, потому что поодиночке они точно не выживут. У них появился шанс хоть копейку какую-то, но всё-таки заработать», - рассказала Драпеко изданию «Абзац».

Также парламентарий считает, что артисты собрались на три дня у Вайкуле, так как «через подобные мероприятия ищут себе хозяина».

Драпеко отметила: в России граждане вычеркнули их из жизни, а за границей нужно «закрепиться». Для этого они используют любые пути. Депутат считает, что по данной причине певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) «с рвением» исполнил гимн Израиля в Юрмале.

Напомним, мероприятие длилось с 26 по 28 июля. Фестиваль посетила подруга Вайкуле, певица Алла Пугачева. Она приехала в первый день мероприятия.