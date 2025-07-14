Пообещавшая родить в следующем году Ольга Бузова публично пофлиртовала с женатым Алексеем Воробьевым

Телеведущую Ольгу Бузову уличили в флирте с женатым певцом Алексеем Воробьевым. Telegram-канал «Звездная пыль» опубликовал кадры, как артисты станцевали медленный танец за кулисами мероприятия.

Пользователи Сети отметили, что Бузова кокетничала с Воробьевым, несмотря на то, что он женат на оперной певице Аиде Гарифуллиной. При этом многие подчеркнули, что Алексей сам был не против общения с Ольгой. Впрочем, флирт был безобидным и скорее дружеским, нежели романтическим.

К слову, телеведущая давно мечтает наладить личную жизнь. Однако пока она не встретила человека, с которым захотела бы построить семью. Ольга признавалась, что очень хочет ребенка, поэтому, несмотря ни на что, намерена родить уже в следующем году.

А вот Алексей Воробьев о детях пока не заговаривает. В 2025 году он тайно женился на Аиде Гарифуллиной, и сейчас они наслаждаются первыми месяцами брака. Пара выходит вместе с свет, но пока не раскрывает подробности отношений.

Ранее Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с тайной свадьбы.