НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июля 2025, 11:22
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Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с тайной свадьбы

Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с тайной свадьбы

© Starface.ru

Весной завидный холостяк Алексей Воробьев огорошил новостью о женитьбе. Певец вступил в брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, но подробно об этом событии не высказывался. Накануне 37-летний артист показал первые снимки со свадьбы.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» поделился романтическим кадром на своей страничке в соцсети. На фотографии изображены руки молодожен с обручальными кольцами. Рядом лежал букет невесты. Алексей признался, что наконец-то чувствует себя счастливым благодаря новой избраннице.

«Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», — трогательно подписал снимок участник шоу «Холостяк».

Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с тайной свадьбы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Аиде Гарифуллиной 37 лет. Она родилась в Казани, ее мать — дирижер хора, директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, отец — ландшафтный дизайнер. Родительница с детства прививала дочери любовь к академическому музыкальному искусству. Аида окончила Высшую школу музыки в Нюрнберге, а после — Венский университет музыки и исполнительского искусства.

Напомним, Воробьев и Гарифуллина принимали участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». После завершения проекта оперную певицу и Алексея стали замечать вместе. А весной 2025 года стало известно, что они тайно поженились.

Недавно певец вышел в свет с супругой на закрытом мероприятии.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Алексей Воробьев
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