Певец Алексей Воробьев впервые опубликовал фото с тайной свадьбы

Весной завидный холостяк Алексей Воробьев огорошил новостью о женитьбе. Певец вступил в брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, но подробно об этом событии не высказывался. Накануне 37-летний артист показал первые снимки со свадьбы.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» поделился романтическим кадром на своей страничке в соцсети. На фотографии изображены руки молодожен с обручальными кольцами. Рядом лежал букет невесты. Алексей признался, что наконец-то чувствует себя счастливым благодаря новой избраннице.

«Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», — трогательно подписал снимок участник шоу «Холостяк».