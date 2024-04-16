Пообещала встретиться в суде: солистка группы «Комбинация» Иванова пригрозила дуэту из Саратова

Исполнительница Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», заявил о готовности пойти в суд. Таким образом она хочет отстоять права на композицию «Американ бой», которую исполнил музыкальный коллектив из Саратова, передает mk.ru.

Ивановой не понравилось то, что девушки из группы «Russian Girls» перепели знаменитый хит «Американ бой» и изменили его текст. Так, вместо — «уеду с тобой. Москва, прощай!», появилась строчка — «я еду домой. Москва, встречай!»

Свои обвинения солистка группы «Комбинация» высказала в социальных сетях. Татьяна пригрозила дуэту из Саратова судебным разбирательством.

Иванова считает, что девушки используют труды чужого творчества. При этом певицы, в свою очередь, уверяют, что композиция записана при участии создателя «Комбинации» Виталия Окорокова.

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