Пообещал прочитать после концерта: поклонница вручила Игорю Николаеву письмо неизвестного содержания

Певец Игорь Николаев получил необычный презент от поклонницы на концерте в Набережных Челнах. Одна из зрительниц вручила композитору письмо в конверте. Об этом сообщает газета «Челнинские известия» и публикует кадры с мероприятия.

30 ноября Игорь Николаев выступил с концертом в Набережных Челнах в рамках гастрольного тура «Лучшие и новые песни». Билеты на мероприятие, по данным источника, стоили от 2200 до 5500 рублей. Исполнитель хита «Малиновое вино» появился на сцене в строгом синем костюме с галстуком. Зрители тепло встретили артиста — юные поклонницы с первого ряда развернули плакат со словами: «Наши сердца бьются в ритме ваших хитов».

Не обошлось и без подарков. Одна из зрительниц передала композитору пакет с упакованным гостинцем, а другая вручила Игорю Николаеву свое письмо в конверте вместе с букетом цветов. Певец пообещал внимательно прочитать послание после концерта.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о гонорарах Игоря Николаева.