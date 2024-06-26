«У него гонорары высокие»: сколько зарабатывает 64-летний Игорь Николаев

Продюсер Сергей Дворцов озвучил гонорары певца Игоря Николаева. По его словам, за частный корпоратив композитору могут платить 5 миллионов рублей. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

В 64 года Николаев по-прежнему много выступает, пишет песни и ездит на гастроли. Продюсер отметил, что сейчас певец очень популярен и востребован в отечественном шоу-бизнесе, поэтому и гонорары у него соответствующие.

«На самом деле Игорь замечательный человек, артист, безумно талантливый трудяга. Он работает всегда 24 на 7, и ему вроде бы не помеха семья. На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе 3-4 миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы - в районе 5 миллионов рублей. Он востребованный сейчас, пишет очередной альбом, у него стартует фестиваль в июле. Он держит марку, продолжает вдохновлять своих поклонников», - заявил шоумен.

Как считает Дворцов, в ближайшее время не стоит ждать, что Игорь Николаев завершит карьеру. У него большие творческие планы, и он все еще способен выпускать хиты. При этом продюсер уточнил, что он способен совмещать музыку и семью, а это дается немногим.

К слову, некоторые поклонники артиста считают, что для написания новых песен композитору необходимо вновь сменить жену, ведь не секрет, что свои самые известные треки он посвящал любимым женщинам. Но Сергей Дворцов уверен, что пока певец разводиться с Юлией Проскуряковой не будет.

«Ему новая жена не нужна, чтобы писать хиты, потому что его вдохновение — это его же творчество. Он может черпать вдохновение отовсюду. Если он захочет, конечно, новую супругу найдет, женится, да и, как говорится, счастье ему будет, но я думаю, что не сейчас. Сейчас он все-таки больше зациклен на продвижении», - поделился мнением Сергей Дворцов.

О том, чем сейчас занимается Игорь Николаев, читайте на сайте «Страсти».