«Поняла, что ухожу с Олипма»: Лобода заявила о крахе своей карьеры

Уехавшая за границу Светлана Лобода не скрывает, что достойно зарабатывала в России. Теперь певица хоть и снимает клипы и пишет песни, но доход в разы стал меньше.

На днях Лобода с грустью в глазах вспомнила, что занимала первое место по популярности и зарабатывала большие гонорары.

«Поняла, что ухожу с того Олипма, на который пришла с большим трудом», — пожаловалась знаменитость.

Оказалось, что именно с 2014 года начался старт карьеры Лободы по всем бывшим странам СНГ. Ее треки «Твои глаза» и «К черту любовь» занимали первые строчки музыкальных чартов.

«Я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом», — пояснила Лобода.

Напомним, что на данный момент Лобода живет с детьми в Латвии. Певица жаловалась, что начала выглядеть неблагополучно. Дело в том, то артистка сбросила шесть килограммов.

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