Дмитрий Маликов назвал недвижимость за рубежом обременением

Дмитрий Маликов неожиданно высказался о своих коллегах. Певец заявил, что недвижимость за рубежом считает лишь лишним обременением.

По словам звезды, он предпочитает ездить за границу на отдых. Для этого артист может просто взять дом в аренду. Он рассказал, что многие годы ездит на итальянский курорт Форте-деи-Марми.

Что касается приобретения своего жилья за рубежом, артист не видит в этом смысла и не хочет, пишет aif.ru.

Маликов пояснил, что никогда не планировал уезжать жить в другую страну. Кроме того, в переломные моменты он принимает одно важное решение — остаться «со своей страной, со своим народом».

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