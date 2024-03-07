«Понял только в той ситуации»: болезнь и операции помогли Костомарову осознать истинную любовь

В Москве должна состояться премьера фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Фигурист перед показом фильма рассказал журналистам, что только благодаря свалившимся на него трудностям понял смысл настоящей любви, передает ТАСС.

По словам спортсмена, он осознал это чувство, когда его супруга заявила о готовности пройти весь этот сложный путь вместе. При этом переживали все по-разному. Костомаров заявил, что жене было в 1000 раз беспокойнее, чем ему.

«Мы давно вместе, давно проводим время вместе: катаемся, проводим время с детьми, работаем, мы не устаем друг от друга. И быстро скучаем, если разлучаемся на несколько часов. Я-то точно – мне без нее теперь никак», — отметил фигурист.

Ранее Костомаров признался, что у него практически не было шансов выжить. По словам спортсмена, его случай крайне редкий в медицине.