«Понял, что не мое»: Валерий Афанасьев рассказал, как расстался с Ароновой и вернулся к жене

Валерий Афанасьев рассказал, почему расстался с Ароновой и вернулся к жене. Об этом сообщает программа «Секрет на миллион».

Роман актера Валерия Афанасьева и Марии Ароновой длился всего полтора месяца. Тогда актер, будучи в браке съехал из квартиры к знаменитости и некоторое время прожил с актрисой.

«Мы не работали в тот год, у нас был большой ремонт, не было никаких съемок, это же 90-е годы. Мне что-то Анна сказала под руку, я забрал вещи и ушел», — рассказал он.

Однако вскоре он понял, что ему тяжело быть вместе с Ароновой. После первого же звонка от жены актер вернулся в семью.

«Когда я пришел к Марии Валерьевне в дом, я понял, что что-то не мое. Маша много работала, но внутренне я понимал, что не собираюсь здесь строить семью. Потом Анна позвонила мне в театр и сказала „Ты домой собираешься вообще?“ Я позвонил Маше, сказал, что я сегодня не приеду. Она все поняла», — вспомнил артист.

Напомним, Валерий Афанасьев был женат четыре раза — последний брак он заключил с Наталией, актрисой «Электротеатра Станиславский».

Ранее мы писали о том, что актер Валерий Афанасьев может уйти со сцены из-за проблем со зрением.