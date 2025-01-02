«Понты и тупой разгуляй»: Юрий Лоза «разгромил» новогодние корпоративы с участием звезд

Певец Юрий Лоза резко высказался о новогодних корпоративах с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. В беседе с aif.ru исполнитель хита «Плот» назвал подобные мероприятия «тупым разгуляем», на котором артистам платят «за понты».

По мнению певца, современные новогодние корпоративы со звездами представляют собой «понты», на которых артисты выступают под фонограмму.

«На новогодний корпоратив никто не собирается работать живьем. Включат ту же самую фонограмму. Просто артист был, что называется. И чем он более статусный, чем более пафосный, тем лучше», — отметил Юрий Лоза.

Артист подчеркнул, что «не работает под фонограмму», а его песни предназначены «не для танцев, не для разгуляя, не для пьянки», поэтому он не выступает на корпоративах.

«Чего меня звать на новогодний корпоратив? Слушать хорошие песни? Кому они нужны сейчас, когда веселуха нужна? Корпоратив — это понты. Все веселятся на новогоднем корпоративе. Ну как вы будете веселиться под мою музыку?» — высказался певец.

Юрий Лоза добавил, что «есть артисты, идеально подходящие под корпоратив», но не стал называть конкретных имен. Происходящее на подобных мероприятиях певец охарактеризовал как «тупой разгуляй», куда люди приходят, чтобы «забыть о проблемах».

«Потому что идет тупой разгуляй. <…> Для того, чтобы выкинуть любые мысли из мозгов совсем и остаться наедине со своими тупыми эмоциями. <…> Зайдите в Интернет, наберите: „Новогодний корпоратив“. И что вы увидите? Пьяные бабы пляшут на столах, мужики в расхристанном виде», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Лоза раскритиковал гонорары звезд за новогодние корпоративы.