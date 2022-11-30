«Понос» Анастасии Волочковой на петербургском вокзале услышали дети

Балерина Анастасия Волочкова на обратном пути из Санкт-Петербурга встретилась со сборной по художественной гимнастике. Это произошло не в самом подходящем месте – на вокзале. Знаменитость так разоткровенничалась, что ее буквально понесло.

«Я пример человека, который пришел в балетное училище и у меня вообще не было никаких данных, не то что там растяжка-фигашка», - говорила балерина девочкам.

Трезвой ли была звезда, непонятно. Но странности в ее поведении присутствовали.

«Если у меня получилось без всяких данных, то у вас получится на 205%», - вдохновляла и мотивировала Волочкова.

Напомним, Волочкова отправилась в Санкт-Петербург к маме и папе. Образ балерины на вокзале также стал предметом обсуждения. Подписчики обратили внимание на ее уродливую обувь – нежно-розовые ботинки на белой платформе.