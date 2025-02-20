«Понимала, что поступаю рискованно»: Наталья Фатеева рассказала Андрею Малахову о «чудовищной ситуации»

Актриса Наталья Фатеева пожаловалась Андрею Малахову, что оказалась в «чудовищной ситуации». 90-летнюю звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» обокрала сиделка.

«В связи с проблемой с ногами я редко выхожу их дома. Поэтому дала свою зеленую банковскую карточку домработнице и попросила ее снять деньги в банке. Я понимала, что поступаю рискованно. Но не предполагала, что можно быть нечестным человеком до такой степени», — разоткровенничалась актриса в программе «Малахов» на телеканале Россия 1.

После этого случая она решила съездить в банк и сменить пин-код. В офисе Фатеевой сообщили, что с карты уже сняли деньги. Как выяснилось, помощница кинозвезды взяла 40 тысяч рублей на личные нужды и ничего не сказала об этом.

«Тогда она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: „Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу“. Она по-хамски со мной разговаривала», — пожаловалась Фатеева, добавив, что не стала вступать в перепалку с «уголовницей».

По версии актрисы, домработница накричала на нее. При этом выражение лица у женщины якобы было таким, будто она готова была убить актрису.

«Кроме 40 тысяч, она украла еще мои 30 тысяч, которые лежали у меня дома. Она ночью позвонила моей знакомой и сказала, что я ее выгнала. Просто ей нужно было смотаться. Когда я уснула, она забрала все свои вещи, вызвала такси и уехала. Так закончилась эта история. Она страшный человек», — отметила Фатеева.

По словам кинозвезды, она осталась совсем без денег. При этом с единственной дочерью актриса конфликтует, так как наследница хочет определить ее в хоспис.

Напомним, Наталья Фатеева перенесла шесть операций и уже несколько лет передвигается на костылях. Актрисе заменили суставы, один из которых не прижился.

Ранее Наталья Фатеева назвала враньем сообщения о романе с Юрием Антоновым. В 1984 году актриса и певец пересеклись на съемках фильма «Прежде, чем расстаться».