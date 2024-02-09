Музыкальный критик назвал самых успешных участников «Фабрики звезд»

Критик Бабичев назвал Савичеву и Колдуна успешными участниками «Фабрики звезд». Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, к числу самых успешных участников «Фабрики звезд» можно отнести тех, кто после выхода из проекта достиг новых высот — например, выступил на «Евровидении».

«Для меня как фаната Евровидения успехом является участие на Евровидении, вне зависимости от результата. Это Савичева, Подольская, Колдун, Гагарина. Последние двое выступили очень успешно, у Колдуна — шестое место от Белоруссии, у Гагариной — второе от РФ», — вспомнил он.

Кроме этого, Бабичев посчитал успешной карьеру Тимати. По словам критика, без «Фабрики звезд» он вряд ли бы стал записывать совместные треки с мировыми звездами.

«Но кем бы он был без „Фабрики“? Была бы аудитория среди золотой молодежи, а не среди всего СНГ», — объяснил Бабичев.

Ранее мы писали о том, что музыкальный критик Бабичев рассказал, в чем проблема «Новой Фабрики звезд».