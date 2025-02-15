«Понимала, что он женат, но не справлялась со страстью»: что связывало Евгению Добровольскую и Ярослава Бойко

Внезапная смерть Евгении Добровольской от рака в январе стала потрясением для ее близких и поклонников. При жизни актрисы внимание публики было приковано не только к ее ролям, но и к личной жизни. Ее бурный роман с женатым Ярославом Бойко обсуждали многие. В беседе с Woman.ru подруга артистки, врач-косметолог Марият Мухина, раскрыла, что на самом деле связывало пару.

Звезда фильма «Королева Марго» трижды была замужем, но одной из самых ярких страниц ее личной жизни стали отношения с Ярославом Бойко. Актеры закрутили роман в начале 2001 года на съемках сериала «Подозрение», на тот момент артист был женат. У звездной пары родился сын Ян, но, несмотря на страстные чувства и внебрачного ребенка, Ярослав Бойко не стал уходить из семьи.

Евгения Добровольская не скрывала от друзей, что не могла «справиться со страстью» в отношениях с женатым актером. Несмотря на расставание, артистка была благодарна этому союзу за сына.

«Она говорила, что с ним была такая страсть, что невозможно справиться! Она приезжала с работы, а он уже ждал ее у подъезда. Она понимала, что он женат, но ничего не могла поделать. Может, в глубине души и было расстройство, что все так закончилось у них, но она всегда благодарила судьбу за сына», — поделилась Марият Мухина.

Напомним, в первый раз Евгения Добровольская вышла замуж за коллегу Вячеслава Баранова. Как вспоминала актриса, они решили пожениться спонтанно и прожили вместе недолго, но у них родился сын Степан. Вторым мужем знаменитости стал Михаил Ефремов. Их отношения были непростыми, они даже могли подраться. Несмотря на рождение сына Николая, артисты развелись. В третий раз звезда «Королевы Марго» вышла замуж за кинооператора Дмитрием Мананниковым, у пары родилась дочь Анастасия. Однако и этот брак распался, по слухам, из-за разницы в доходах.

Ранее сообщалось о том, что актриса Екатерина Васильева назвала причину одиночества Евгении Добровольской.