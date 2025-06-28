«Понимаешь, с кем целоваться надо?»: Маргарита Овсянникова публично обратилась к Егору Криду

Певица Маргарита Овсянникова раскрыла деталь из личной жизни Егора Крида. На Московском выпускном, который прошел на ВДНХ, артистка рассказала журналистам Super.ru о поцелуе исполнителя хита «Невеста» с Люсей Чеботиной.

Так, по словам Овсянниковой, на своем дне рождения Егор Крид поцеловал 28-летнюю Люсю Чеботину. Кадр с поцелуем попал в Сеть, после чего в комментариях разгорелись обсуждения от пользователей.

Однако Овсянникова утверждает, что поклонников интересуют вовсе не отношения Крида и Чеботиной, а она сама.

«Вы представляете? А я думаю, это же надо было настроиться, поцеловаться, проснуться утром, а в рекомендациях все еще Маргошка Овсянникова на шариках летает», — размышляет певица.

После этого девушка обратилась напрямую к Егору Криду и намекнула, что в следующий раз ему стоит тщательно обдумать, кого именно целовать на мероприятиях.

«Егор, понимаешь, с кем целоваться надо?» — добавила Маргарита.

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