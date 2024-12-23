НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 декабря 2024, 16:57
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«Понеслась душа в рай»: звезда «Ворониных» улетела из России

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что улетела в Дубай.
«Понеслась душа в рай»: звезда «Ворониных» улетела из России

© Starface.ru

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам 42-летней артистки, в настоящий момент она отдыхает в Дубае с подругой.

«Короткая история о том, как я стала содержанкой на 2 дня. Нет, шопинг не был целью этой поездки (для меня), но Сашуля заманила в Дубай Молл, и тут понеслась душа в рай. А у кого международная карта, тот и платит, так сказать», — поиронизировала актриса.

Екатерина Волкова замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Знаменитость признавалась, что в 2013 году чуть не развелась с мужем. Карпов тогда принимал участие в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Артистка сильно ревновала супруга и не слышала «голос разума», вследствие чего закатывала истерики и скандалы, но супруги смогли сохранить семью.

В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Ранее Екатерину Волкову пристыдили за празднование Хэллоуина.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Екатерина Волкова
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