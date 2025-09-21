«Понесет уголовную ответственность, а затем лишится звания»: Виталий Бородин пообещал наказать Аллу Пугачеву

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил Ксении Собчак, усомнившейся в петиции против Аллы Пугачевой. В своем Telegram-канале политик заверил, что певица обязательно понесет уголовную ответственность, а затем лишится звания народной артистки РФ.

Виталий Бородин убежден: в новом интервью Алла Пугачева позволила себе недопустимые высказывания в отношении России. Политический деятель создал петицию, в которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить артистку всех государственных наград и почетных званий. Однако Ксения Собчак усомнилась, что глава ФПБК сможет собрать необходимое число подписей граждан, но тот заверил: цель почти достигнута.

«Смотрю, Ксения Собчак снова переживает из-за нашей петиции и числа подписей. Хочу ответить Ксении Анатольевне: мы уже практически все собрали! До цели осталось всего 4 тысячи подписей, и мы набрали их почти за трое суток. Еще пара дней — и все, петиция будет готова. А если Вы думаете, что мы будем напрягаться, то ошибаетесь. При необходимости и 100 тысяч наберем — никаких проблем», — заявил Виталий Бородин.

Политик пообещал: Алла Пугачева понесет жесткое наказание за свои слова — сначала ее ждет суд, а затем она останется звания народной артистки России. Виталий Бородин отметил: уехавшая в Израиль певица уже не нужна на Родине.

«Так что не волнуйтесь: Ваша подруга Пугачева сначала понесет уголовную ответственность, а затем лишится звания по Указу Президента. Мы эту страницу закроем. Ее административный ресурс закончился, от нее все уже открестились», — подчеркнул глава ФПБК.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) после трех лет молчания. Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию, чем возмутила общественность. Так, артистка назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о его смерти.

Ранее мы писали о том, что Алле Пугачевой грозит до пяти лет колонии из-за высказываний в новом интервью.

